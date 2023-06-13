Пристав из райцентра Воронежской области на протяжении 3,5 лет незаконно получал зарплату

Банковская карта, на которую перечислялись деньги за фиктивную работу, находилась на руках у подозреваемого. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Полицейские из Подгоренского района вместе с коллегами из регионального УФСБ выявили мошенническую схему, которую свыше трех лет использовал начальник районного отделения судебных приставов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 38-летний злоумышленник, являясь должностным лицом, фиктивно трудоустроил в возглавляемое им отделение УФССП на должность водителя своего знакомого. В итоге подельник пристава не исполнял никаких обязанностей и не выполнял работу, но с июля 2018 года по ноябрь 2021 года ежемесячно получал зарплату.

При этом банковская карта, на которую перечислялись деньги, находилась на руках у подозреваемого. Суммарно он незаконно получил свыше 630 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферисту грозит лишение свободы на срок до шести лет.