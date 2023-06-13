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НовостиПроисшествия13 июня 2023 9:14

Пристав из райцентра Воронежской области на протяжении 3,5 лет незаконно получал зарплату

Он фиктивно трудоустроил водителем своего знакомого
Алексей СЕРГУНИН
Банковская карта, на которую перечислялись деньги за фиктивную работу, находилась на руках у подозреваемого.

Банковская карта, на которую перечислялись деньги за фиктивную работу, находилась на руках у подозреваемого.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Полицейские из Подгоренского района вместе с коллегами из регионального УФСБ выявили мошенническую схему, которую свыше трех лет использовал начальник районного отделения судебных приставов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, 38-летний злоумышленник, являясь должностным лицом, фиктивно трудоустроил в возглавляемое им отделение УФССП на должность водителя своего знакомого. В итоге подельник пристава не исполнял никаких обязанностей и не выполнял работу, но с июля 2018 года по ноябрь 2021 года ежемесячно получал зарплату.

При этом банковская карта, на которую перечислялись деньги, находилась на руках у подозреваемого. Суммарно он незаконно получил свыше 630 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. В соответствии с частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» аферисту грозит лишение свободы на срок до шести лет.