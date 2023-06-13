Почетными гражданами Воронежской области стали бывший замглавы обладминистрации и конструктор

В правительстве Воронежской области отметили заслуги бывшего коллеги и председателя совета директоров НИИ. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронежской области стало на двух почетных граждан больше. Ими стали бывший заместитель главы областной администрации Борис Преображенский и заслуженный конструктор России Эрнст Кузнецов. Соответствующий указ губернатор подписал 9 июня.

На данный момент Борис Преображенский работает заведующим кафедрой экономики, финансов и менеджмента в воронежском филиале РАНХиГС. Он имеет ученое звание доктор экономических наук. является профессором. А Эрнст Кузнецов занимает пост председателя совета директоров в НИИ мехатронных технологий «Альфа – Научный центр».

Новый статус Преображенскому и Кузнецову дали за плодотворный труд и личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

Год назад почетными гражданами Воронежской области стали глава Бобровского района Анатолий Балбеков и ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов.

Статус почетного гражданина области дает право на ежемесячную денежную выплату, равную четырем размерам социальной пенсии.