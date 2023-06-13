В Воронеже поймали серийного квартирного вора

Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж на территории Центрального района и Северного микрорайона. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В апреле и мае этого года в отделы полиции обратилось несколько воронежцев с заявлениями о кражах в их квартирах. Преступления объединял одинаковый способ совершения: в дневное время злоумышленник попадал в жилище при помощи подбора ключа. И похищал он преимущественно деньги и ювелирные изделия.

Изучив записи с камер видеонаблюдения и установив место жительство подозреваемого, оперативники задержали 60-летнего домушника с поличным в момент совершения очередного преступления в многоквартирном доме по Московскому проспекту. На допросе он в соответствии со статьей 51 Конституции РФ не стал свидетельствовать против себя. Тем не менее, злоумышленника обвиняют как минимум в четырех квартирных кражах. Общий ущерб составил около 500 тысяч рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы.