На 13-ти улицах Воронежа отключат воду 14 июня 2023

Сотрудники РВК-Воронеж советуют жителям заранее запастись водой.
Завтра, 14 июня, специалисты РВК-Воронеж проведут плановые работы на водопроводной линии на ул. Большая Стрелецкая. Об этом сообщает пресс-служба водоканала. Водоснабжение будет приостановлено с 10:00 до 17:00 для жителей переулка (Бестужева, все дома) и 12-ти улиц:
- Большой Стрелецкой (все дома);
- Мало-Стрелецкой (все дома);
- Белинского (все дома);
- Софьи Перовской (96-108);
- Крупской (все дома);
- Куцыгина (1-9);
- Ремесленной горы (все дома);
- Коперника (все дома);
- Выборгской (все дома);
- Енисеевской (все дома);
- Чернышевского Бугра (все дома);
- Станкевича (11-28).
Сотрудники РВК-Воронеж советуют жителям заранее запастись водой.