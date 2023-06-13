На 13-ти улицах Воронежа отключат воду 14 июня 2023

Сотрудники РВК-Воронеж советуют жителям заранее запастись водой.

Завтра, 14 июня, специалисты РВК-Воронеж проведут плановые работы на водопроводной линии на ул. Большая Стрелецкая. Об этом сообщает пресс-служба водоканала. Водоснабжение будет приостановлено с 10:00 до 17:00 для жителей переулка (Бестужева, все дома) и 12-ти улиц:

- Большой Стрелецкой (все дома);

- Мало-Стрелецкой (все дома);

- Белинского (все дома);

- Софьи Перовской (96-108);

- Крупской (все дома);

- Куцыгина (1-9);

- Ремесленной горы (все дома);

- Коперника (все дома);

- Выборгской (все дома);

- Енисеевской (все дома);

- Чернышевского Бугра (все дома);

- Станкевича (11-28).

Сотрудники РВК-Воронеж советуют жителям заранее запастись водой.