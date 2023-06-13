В Воронежской области «Газель» врезалась в «КамАЗ»

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 13 июня, в 00:05 на 523 километре автодороги М-4 «Дон» 29-летний житель Калачеевского района, управляя «Газелью», врезался в стоящий «КамАЗ», который находился в жесткой сцепке с другим «КамАЗом». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель «Газели» получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в столкновении с мопедом пострадал 4-летний велосипедист.