В Воронежской области в столкновении с мопедом пострадал 4-летний велосипедист

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, накануне, 12 июня, примерно в 15:45 у дома № 46 по улице Железнодорожной в селе Лещаное 12-летний местный житель на мопеде «Альфа» столкнулся с велосипедом, на котором ехал 4-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель велосипеда получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем в ДТП с перевернувшимся мотоциклом погибла 37-летняя пассажирка.