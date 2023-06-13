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НовостиПроисшествия13 июня 2023 7:46

В Воронежской области в столкновении с мопедом пострадал 4-летний велосипедист

ДТП произошло в Воробьевском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, накануне, 12 июня, примерно в 15:45 у дома № 46 по улице Железнодорожной в селе Лещаное 12-летний местный житель на мопеде «Альфа» столкнулся с велосипедом, на котором ехал 4-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель велосипеда получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем в ДТП с перевернувшимся мотоциклом погибла 37-летняя пассажирка.