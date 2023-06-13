В Воронеже кафе украинской кухни выставили на продажу

В центре Воронежа закрывшееся кафе украинской кухни «Казачья сечь» может приобрести любой желающий. Информация о продаже появилась на «Авито». Заведение площадью 83 квадратных метра оценили в 11,9 миллиона рублей.

Кафе находится на первом этаже жилого дома по улице Кольцовской. Так как помещение стоит на первой линии, то новый владелец сможет легко переориентировать бизнес: будь то открыть салон красоты, общепит другого формата или же магазин.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, базу отдыха под Воронежем продают за 36 миллионов рублей. 42 объекта недвижимости располагаются на берегу реки.