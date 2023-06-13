Воронежцы презентуют туристические новинки региона на территории Государственной капеллы Санкт-Петербурга

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В рамках визита воронежской делегации на Петербургский международный экономический форум 15 июня запланировано проведение на территории Государственной капеллы Санкт-Петербурга «Дней Воронежской области». Они состоятся независимо от мероприятий ПМЭФ. Культурная программа предусматривает презентацию туристического потенциала Воронежской области, а также гастротуризма и специалитетов региона.

Напомним, XXVI международный экономический форум пройдет 14-17 июня в Санкт-Петербурге. Его программа разделена на четыре тематических направления: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет».

В работе Форума примет участие делегация от Воронежской области, запланирован ряд деловых встреч, в том числе с губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым. Предполагается подписание более 10 документов - соглашений и планов мероприятий по реализации ранее подписанных соглашений.