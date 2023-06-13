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НовостиОбщество13 июня 2023 5:38

Базу отдыха под Воронежем продают за 36 миллионов рублей

42 объекта недвижимости располагаются на берегу реки
Алексей СЕРГУНИН
Фото с сайта «Авито».

Фото с сайта «Авито».

В Рамонском районе на продажу выставили база отдыха «Горка». Информация об этом появилась на «Авито». Она располагается на берегу реки Воронеж.

В состав комплекса базы входят: 42 объекта недвижимости площадью 1 866 квадратных метров. Они размещены на земельном участке государственного лесного фонда, который находится в аренде до 2060 года. К домикам подведены электричество и водопровод. Одновременно база может вместить до 200 человек. Стартовая стоимость – 36 миллионов рублей. При этом цена может меняться в зависимости от курса рубля.