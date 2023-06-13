Потепление до +26 градусов и небольшие дожди ждут на короткой рабочей неделе в Воронежской области

Уже с 14 июня воздух прогреется до +26 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Рабочая неделя с 13 по 16 июня порадует жителей Воронежской области теплой погодой, сообщают синоптики Гидрометцентра.

Сегодня, 13 июня, в районах ожидаются кратковременные дожди, в Воронеже без существенных осадков. Воздух прогреется до 17-22-х градусов выше ноля, в Воронеже – от +17 до +19 градусов.

Завтра, 14 июня, по области пройдут набольшие дожди, в Воронеже сохранится сухая погода. При этом станет значительное теплее – +21+26 градусов по области, +22+24 – в Воронеже.

В четверг, 15 июня, кратковременные дожди могут пройти по всей территории региона, включая Воронеж. Но теплая погода не отступит - +21+26 по области, +22+24 – в Воронеже.

В пятницу, 16 июня, снова прогнозируют кратковременные дожди. Но главное, что сохранится теплая погода – до +26 градусов.