Воронежцам показали спектакль по Платонову о поиске себя

Платоновскую программу XII Платоновфеста открыл спектакль «Джан» Серовского театра драмы имени Чехова - по одноименной фантастической повести писателя. Постановка собрала четыре награды местного конкурса театральных работ. В спектакле рассуждают на тему счастья, можно ли создать рай на земле, а также предназначения человека в большом мире. Восточный народ, состоящий из нищих, сирот и беглецов и живущих в пустыне, не задумывается о материальном. Нужно ли возвращать забытый богом народ к достойному человеческому существованию?

Не секрет, что не все режиссеры могут настроиться на сложный платоновский язык. Режиссер Дмитрий Зимин почувствовал в Платонове родственную душу.

- Мечта сбылась! Я обожаю косноязычность, ранимость, подлинность Платонова. Уже был опыт с его творчеством. Почему Платонова считают сложным автором? Потому что все в его произведениях кажется важным. Сложно что-то выкинуть. У него неспешность соединяется с созерцательностью, - признался «Комсомолке» режиссер. - Интересно копаться в его дневниках, разгадывать метафоры, придумывать сценический эквивалент. Джан - что-то недосягаемое. Есть вещи, которые связывают нас с сегодняшним днем. Нам интересно представить Платонова на его родине.