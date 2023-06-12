Воронеж раскрасят патриотическим стритартом

В Воронеже стартовал конкурс уличного искусства «Смыслы и образы нового мира». Любые художники - любители и профи со всей страны - могут представить проекты работ в жанре стрит-арт на тему патриотической направленности. Конкурс, который проходит в рамках подготовки к фестивалю «Русское лето», направлен на то, чтобы напомнить народу России о его прошлом, вместе посмотреть в будущее и дать возможность молодым поколениям проанализировать настоящее.

Заявки принимают до 30 июня. Победителей пригласят в Воронеж для реализации своих творческих идей на городских фасадах.