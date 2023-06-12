В райцентре под Воронежем построят трехэтажную ледовую арену

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области начали поиск подрядчиков для создания проекта ледовой арены площадью в 42 тыс кв. м. Трехэтажный спортобъект с трибунами на 204 человека планируют возвести в Кантемировке. Начальная (максимальная) цена контракта 7,9 млн рублей (в ходе торгов ее рассчитывают снизить), объявление о тендере появилось на портале госзакупок. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 26 июня, итоги аукциона подведут 3 июля.

Проект ледовой арены, которая появится на улице Декабристов, 141а, должны подготовить до конца 2023 года. На территории объекта разметят буфет и фитнес-зал, шесть раздевалок с кладовыми для хранения и сушки формы, санузлами и душевыми, а также тренерскую комнату и несколько технических помещений. На втором этаже кроме фитнес-зала с тренажерами появятся две раздевалки.