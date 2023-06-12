Воронежец лишился 67 тыс рублей, пытаясь продать телефон в интернете

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 11 июня в полицию обратились трое жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных аферистов. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 85 тысяч рублей.

По глупости попался на уловку аферистов 22-летний воронежец. Как он рассказал оперативникам, на одном из сайтов бесплатных объявлений он разместил информацию о продаже сотового телефона. Через некоторое время ему позвонил «покупатель», готовый приобрести гаджет. Аферист сообщил, что может перевести деньги тотчас же, для этого ему нужны реквизиты банковской карты. Молодой человек продиктовал данные, не думая. После чего с его карты исчезли 67 тысяч рублей.