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НовостиПроисшествия12 июня 2023 13:51

Жительница Воронежской области подожгла чужой гараж из мести

Женщине грозит до пяти лет заключения
Ярослав ИВАНОВ

В Воронежской области очень быстро поймали поджигательницу.

10 июня в полицию обратилась 37-летняя жительница Новохоперского района: женщина заявила, что знакомая подожгла ее гараж в поселке Елань-Коленовский.

Оперативники установили, что, действительно, гараж на улице Шолохова подожгли с помощью спичек. Когда 31-летнюю подозреваемую задержали, она призналась, что совершила поджог на фоне скандалов и неприязненных отношений из-за раздела имущества. Таким образом, она решила отомстить семье обидчицы.

За умышленные уничтожение или повреждение имущества женщине грозит до пяти лет заключения.