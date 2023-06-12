В Воронеже состоялась премьера шоу известной танцовщицы из Индии

фото Андрея Парфенова, ПФ

Какие ассоциации возникают у нас со словами «индийские танцы»: конечно, болливудский стиль, - как танцуют в культовых индийских фильмах. А Платоновский фестиваль познакомил воронежцев с традиционным танцем катхак. Он не такой известный как «болливуд». Его современную интерпретацию привезла на форум искусств известная танцовщица и хореограф Адити Мангалдас. В своей постановке «Внутри» она сочетает движения классического катхака с актуальными элементами, настаивая, что архивная традиция может существовать только в музее, а развивается она, только впитывая нюансы сегодняшнего дня.

- Как развивать традиционный танец? Традиция - как река, которая постоянно течет, впитывая современные элементы. Культура вбирает в себя то, что ее окружает. Мы живые и добавляем каждый свое в искусство. Оно должно дышать сегодняшним воздухом, - уверена Адити Мангалдас.

Катхак зародился в Северной Индии, первыми его исполнителями были храмовые сказители, иллюстрировавшие мифологические истории жестикуляцией и танцами. В период правления Великих Моголов катхак вышел из храмов и стал придворным танцем. Это обогатило его новыми элементами, в частности, пируэтами, сложными ритмами, которые выбиваются ногами. Это единственный тип танца, который соединяет индуистскую и исламскую культуры.

фото Андрея Парфенова, ПФ

В спектакле «Внутри» хореограф заложила идею борьбы контрастов, на разных уровнях – и танцевальном, и духовном. В первой части зрителей держит в напряжении электронная музыка, а танцовщики будто уводят публику сквозь дым в самые темные глубины сознания. А во второй – наоборот, словно выводят к свету под звон колокольчиков, закрепленных на теле.

- Мы исследуем сокровенные пространства человеческой души, где тесно переплетаются гуманность и жестокость, мужественность и женственность, добро и зло, и объединяем современные формы танца и классический катхак. Мне хотелось бы, чтобы первая «темная» часть задела зрителей за живое, - говорит хореограф. - Как меня во время подготовки шоу поразили новости из Дели, где произошло групповое изнасилование с участием несовершеннолетнего. Мы думали: откуда такая жестокость в 16-летнем парне? И пытались исследовать соотношение дикости и человечности внутри нас. Танцоры должны были открыть в себе корни насилия - и затем дать выход своей человечности. И первая часть спектакля - про жестокость, которая живет в каждом. Нужна смелость заглянуть внутрь себя, найти там жестокость и ненависть, которые мы скрываем обычно, чтобы потом разбудить в себе человечность. И вторая часть постановки – о движении к свету.

Адити признается, что танец для нее – как дыхание.

- Танец открыл для меня весь мир и дал возможность жить так, как я хочу.