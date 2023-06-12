В райцентре под Воронежем на пожаре пострадал 33-летний мужчина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ранним утром 12 июня огнеборцы выезжали тушить пожар в Богучаре. Вызов поступил на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области в 5.30. Горел дом в Военном городке.

- Двухкомнатную квартиру в многоквартирном доме тушили восемь человек на двух пожарных машинах. Огонь ликвидировали в 5.42. Выгорела кухня площадью девять квадратных метров. Пострадал 33-летний мужчина, его с отравлением продуктами горения госпитализировали в райбольницу, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.