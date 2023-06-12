В Воронеже Платоновский фестиваль из-за непогоды перенес эстафету-чтение рассказов Платонова под крышу

Литературный марафон перенесли с Советской площади в фойе ВКЗ. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за "нелетной" погоды организаторы Платоновского фестиваля перенесли место проведения эстфеты-чтения. Сейчас на улице в Воронеже +12, сильный ветер, накрапывает дождь. Читать рассказы Платонова под открытым небом на Советской площади было бы некомфортною

- Уважаемые участники и зрители эстафеты-чтения, место проведения мероприятия переносится в Воронежский концертный зал. Ждем вас в фойе малой сцены на втором этаже. Внутри ВКЗ, у центрального входа, вас встретят волонтеры фестиваля и сориентируют, - предупредили в дирекции форума искусств. Время сохраняется - в 12.00. Вход свободный. В этом году на эстафете-чтении прозвучат рассказы Андрея Платонова «Июльская гроза», «Любовь к Родине, или Путешествие воробья» и «Никита». Книжная ярмарка Платоновфеста на Советской площади работает в прежнем режиме, но сегодня - до 18.00, потому что последний день.