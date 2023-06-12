Сбер рассказал историю клиентов в День России

Он рассказывает о жизненных историях, которые случаются с людьми каждый день и из которых складывается жизнь большой страны

Разные люди, разные ситуации – бытовые, веселые, грустные, эмоциональные, вдохновляющие, вызывающие гордость и те, в которых людям нужны поддержка и опора. Во всех этих ситуациях людям помогают сервисы Сбера.

Ролик начинается с переписки влюбленных. Она – в Калининграде, он – во Владивостоке. «Вот бы сейчас ты в дверь позвонил», – пишет девушка и парень, засекая время на часах, собирается в аэропорт. Он садится в самолет и пролетает всю страну, становясь свидетелем жизни людей в разных городах и заповедных уголках: яхтсменов-предпринимателей на о. Шкота, купальщиков в Бурятии, владелицы пса в Омске, юных мотоциклистов в Челябинске, ученых в Волгограде, новобрачных в Дагестане, отдыхающих в ночном клубе в Москве. И наконец, спустя 14 часов Калининград…

«Мы разные, поэтому хорошо, что есть тот, кто понимает каждого», - заключается в ролике. Посмотреть его можно по ссылке.