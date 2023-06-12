Под Воронежем в ДТП с перевернувшимся мотоциклом погибла 37-летняя пассажирка

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Днем 11 июня в Богучарском районе в ДТП погибла жительница Московской области.

Авария произошла около 17.50 на 739-м километре автодороги «М-4 «Дон». По предварительным данным полиции, 37-летний водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В ДТП погибла 37-летняя пассажирка мотоциклиста - жительница столичного региона, она скончалась до приезда "скорой". Сам водитель попал с травмами в больницу.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии.