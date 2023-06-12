Мэр Воронежа Вадим Кстенин и председатель Воронежской городской Думы Владимир Ходырев поздравили с Днем России!

Уважаемые воронежцы! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем России!

Самое дорогое, что у нас есть – это Родина. Это наша Россия с ее удивительной природой и необъятными просторами, с единым многонациональным народом и его многовековой историей, неповторимой культурой и выдающимися людьми, великие подвиги, открытия и свершения которых принадлежат всему человечеству. Все это наше достояние и наше наследие, которое сегодня нуждается в защите.

Нам есть чем гордиться – дух и воля народа-победителя, труженика и созидателя, многовековая история преодоления тяжких испытаний и активного созидания дают нам веру и силы, убежденность в правоте своего дела, будь то мирный труд или защита Отечества. Воронежцы во все времена являли собой пример того, как надо любить и гордиться местом, где живешь. И любовь эта в наших повседневных делах – воспитании детей, заботе о старших поколениях, укреплении экономического и оборонного могущества страны, ее социального потенциала.

Пусть Россия всегда остается свободной, могущественной и независимой, процветающей державой, где каждый счастлив!

Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин

Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев