Под Воронежем обгонявший автобус насмерть сбил пешехода

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Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии в Панинском районе, в которой погиб пешеход.

ДТП произошло 11 июня ночью - около 1.20, на 738-м километре автодороги «М4-«Дон». По предварительным данным полиции, 51-летний водитель из Белгородской области, управляя автобусом «Неоплан», при совершении обгона не справился с управлением и сбил пешехода, который шел по левому краю проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП пострадавший скончался на месте до приезда "скорой". Сейчас выясняют его личность.

В Воронежской области за 11 июня сотрудники ГИБДД зарегистрировали 71 ДТП, в них пострадали 11 человек.