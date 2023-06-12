Артисты из Вьетнама показали воронежцам кукольные сказки на воде

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 аншлаговых представлений за три дня дал в Воронеже на Платоновском фестивале самый известный во Вьетнаме водный театр кукол Тханг Лонг.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Труппа представила воронежцам зарисовки из жизни жителей вьетнамских деревень – 16 миниатюр показывают традиционный уклад сельчан. Они пашут на буйволах, сажают рис, пасут уток на речке, ловят рыбу. Кроме обыденных вещей в основу положен и местный фольклор – сказки и легенды о сказочных существах, считающихся во Вьетнаме священными: драконы здесь играют в водное поло, золотые черепахи прячут мечи, а птицы-феникс высиживают птенцов.

Яркие куклы, сделанные в фольклорной манере, выплывали на гладь небольшого озера, которое «налили» рядом с Зеленым театром. Зрители недоумевали, как игрушечные персонажи скользят по водной глади? Причем у всех марионеток свой стиль передвижения.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Комсомолка» подсмотрела немного театральной «кухни». Куклами под водой ловко управляют артисты из-за ширмы-жалюзи. За ней темно, чтобы кукловодов не было видно, зато они видели водную сцену. Стоят они почти по пояс в воде. В резиновых штанах, чтобы не промокнуть, и в теплых колготках и носках внутри – чтобы не замерзнуть в холодной воде. А сверху артисты прикрывают техническую одежду традиционным вьетнамским костюмом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- У марионеток разные движущиеся части в силу того, что у каждого персонажа разные свойства и роли: у одних двигаются руки, у других ноги, у кого – шея, как у птиц-феникс. Куклы сделаны из легкого дерева, которое всплывает на воде. Механизм, который приводит в движение мобильные части кукол, прячется в длинной металлической трубке, которую мы двигаем под водой (принцип как в настольной игре «Хоккей», - ред.), - рассказал артист Бак Куок Хань.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Этот вид искусства зародился во Вьетнаме больше тысячи лет назад. В период затяжных дождей крестьяне одной из деревушек в низовьях Красной реки придумали развлечение – показывать представления с огородными чучелами на затопленных полях. С тех пор самобытное кукольное искусство Вьетнама покорило весь мир. В театрах существуют целые династии артистов, где родители передают искусство кукловождения детям. В частности, Тханг Лонг – самый известный водный театр кукол, существует уже более полувека. Ежегодно труппа дает около 500 представлений, которые посещает более 150 000 вьетнамских и иностранных зрителей.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- Я пошла по стопам матери, которая стояла у истоков образования нашего театра. Просто ходила за мамой по пятам, в итоге после школы тоже стала актрисой этого театра. С тех пор прошло уже 29 лет. И это мой второй визит в Россию, - поделилась с «Комсомолкой» народная артистка Вьетнама Во Тхи Зыонг.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ