В Воронежской области ищут дезориентированного в пространстве 17-летнего подростка

Андрей Зайцев дезориентирован, поэтому найти его нужно в самые сжатые сроки. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в поисках 17-летнего Андрея Зайцева. Подросток, живущий с дедушкой в селе Владимировка Лискинского района, пропал вечером в субботу, 10 июня. Родственники забили тревогу, потому что так просто в загул он уйти не мог. Парень дезориентирован в пространстве, нуждается в медицинской помощи. Уже был случай, что он пропадал. К сожалению, история повторилась.

Приметы Андрея Зайцева: рост 170 сантиметров, худощавый. 10 июня был одет в белый свитер и камуфляжные штаны, обут в сланцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Андрей Зайцев, просят позвонить по телефонам +7 961-182-95-90 (волонтеры) или в службу спасения 112.