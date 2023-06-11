Воронежец завоевал серебро на первенстве России по самбо

Максим Фоломеев (крайний слева) на пьедестале. Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

Юный воронежский самбист Максим Фоломеев стал серебряным призером первенства России по самбо среди юношей 12-14 лет. Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта Воронежской области.

В турнире, проходящем в Нижегородской, участвует более 700 представителей регионов страны.

Максим Фоломеев занял второе место в весовой категории свыше 71 кг, в которой состязались 42 самбиста. Он провел восемь поединков и в семи из них победил.

Максим Фоломеев тренируется под руководством тренера А.В. Хрипко в СОК «Шинник».