В Воронеже столкнулись маршрутка и иномарка, ранены две женщины

Машины после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 11 июня, в 15.30 в Советском районе у дома № 13 на улице Южно-Моравской случилась авария. Столкнулись «ГАЗель» № 20 и легковой автомобиль «Рено-Дастер».

- 43-летний воронежец, руливший маршруткой и водитель «Рено», 31-летний житель столицы Черноземья серьезных травм не получили, госпитализация им не потребовалась. А вот ехавших вместе с ними женщин на скорой отвезли в больницу. Госпитализированы пассажирка 57-летняя жительница Воронежа, ехавшая в автобусе, и 63-летняя пассажирка иномарки. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства этой аварии, - сообщили в региональном ГУ МВД.