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НовостиОбщество11 июня 2023 15:03

25 июня начнет ездить электричка между Воронежем и Липецком

Правда, на лето запланированы всего пять рейсов
Олег КУЗНЕЦОВ
Электричка между Воронежем и Липецком будет ездить редко.

Электричка между Воронежем и Липецком будет ездить редко.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Воронежем и Липецком летом будет ездить электричка. Пока запланированы пять ее рейсов – на 25 июня, 9 и 23 июля, 13 и 27 августа. Об этом сообщили в ППК «Черноземье».

Электричка будет отправляться с главного вокзала столицы Черноземья Воронеж-1 в 7.55, проезжать через станции Графская и Усмань и прибывать в Липецк в 9.43.

В обратный путь из Липецка поезд отправится в 17.51, в Воронеже он окажется в 19.34.

Цена проезда на этой электричке в одну сторону – 353 рубля.

Пока нечастые рейсы поезда станут частью проекта «Соединяя Черноземье». В рамках него уже запустили прямые скоростные маршруты между Воронежем, Белгородом и Курском.