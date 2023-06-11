В Воронеже в зоопарке у благородных оленей Гамлета и Офелии родилась малышка

Олененок уже твердо стоит на ногах. Фото: Червленый Яр ВКонтакте.

В Левобережном районе на лесной территории зоопарка «Червленый Яр» (улица Смородиновая, 2Д) в семье благородных оленей Гамлета и Офелии появился первенец. Родилась малышка. Имени олененку еще не дали, но детеныш уже вполне самостоятельный. Маленькая самочка уже прогуливается вместе с родителями.

Гамлет приехал в воронежский зоопарк два года назад, а Офелия – уже долгожитель «Червленого яра», здесь она уже семь лет. Олени – заботливые родители. Детеныша они стараются защитить от всех опасностей. Пока олененок кормится только молоком матери.