В семи районах Воронежской области из-за ливней и сильного ветра отключился свет

Над местах аварий работают 28 бригад. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В воскресенье, 11 июня, в Воронежской области сильные ливни в сочетании порывами ветра до 18 м/с стали причиной серии аварий электричества. Из-за них лишились света дома в населенных пунктах Рамонского, Новоусманского, Семилукского, Хохольского, Верхнехавского, Панинского и Кантемировского районов.

- Устраняют аварии 28 бригад: 62 энергетика и 34 единицы техники. На особом контроле электроснабжение социально значимых объектов. В случае необходимости наши сотрудники будут работать круглосуточно, - заявили в «Воронежэнерго». – У нас работает штаб, идет обмен информацией с региональным управлением МЧС и органами исполнительной власти.

Энергетики призывают жителей области быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно сразу обратиться в энергокомпанию или МЧС.

В «Воронежэнерго» напомнили, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220. Звонки бесплатные, номер работает круглосуточно.