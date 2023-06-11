В Нововоронеже мошенники грубым давлением заставили пенсионерку отдать им более 700 тысяч рублей

62-летняя жительница Нововоронежа обратилась в полицию, когда большие деньги уже были потеряны. Фото: из архива «КП»

Жертвой наглого давления со стороны мошенников стала 62-летняя жительница Нововоронежа. 5 июня ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что деньги пенсионерки собираются снять со счета аферисты. Поэтому надо отправить сбережения по безопасному адресу.

Женщина не сразу поддалась на уговоры. Она бросила трубку. Но на смену одному мошеннику пришел другой. Давления афериста, представившегося полицейским, пенсионерка уже не выдержала и «поплыла». В результате она перечислила на указанные мошенниками счета не только свои сбережения, но и деньги, которые взяла в качестве кредитов. В итоге пожилая женщина «подарила» преступникам более 700 тысяч рублей. Через несколько дней она поняла, что натворила, и обратилась в полицию.

- Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистов разыскивают. Всего 10 июня в Воронежской области зарегистрировали шесть мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более полутора миллионов рублей. - сообщили в региональном ГУ МВД.

О новых уловках мошенников и о том, как с ними бороться, вы можете узнать здесь.