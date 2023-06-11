В Воронежской области пьяный мужчина попытался угнать «девятку» и устроил ДТП на пляже

Полицейские быстро задержали странного угонщика. Фото: из архива «КП»

В Острогожском районе полицейские поймали виновного в весьма странном угоне. На днях 40-летний житель Белгородской области отдыхал с друзьями недалеко от села Коротояк в кемпинге на берегу Дона. Рядом была другая компания. Неожиданно к «девятке» 40-летнего мужчины подскочил незнакомец, открыл дверь, сел на водительское сидение. И так как ключ висел в замке зажигания, быстро дал по газам. Проехал угонщик недолго – всего несколько метров. Там он врезался в другую машину.

Полицейские быстро задержали незадачливого угонщика. Им оказался выпившийПь 51-летний местный житель. В отделе полиции он признал свою вину и заявил, что просто хотел покататься.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине, пытавшемуся угнать «девятку», грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.