В Воронеже возле «Олимпика» сгорело здание шиномонтажа

Пожарные справились с огнем за 20 минут. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 11 июня, около 12 часов в Коминтерновском районе загорелось здание шиномонтажа, расположенное недалеко от спорткомплекса «Олимпик» по адресу: Московский проспект, 173. Пожар был сильным.

- О возгорании дежурному сообщили в 12.08. На место ЧП выезжали две пожарные машины с восемью нашими сотрудниками. Огонь потушили в 12.29. К тому времени здание шиномонтажа сгорело полностью. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в региональном ГУ МЧС.

Напомним, вечером 10 июня в Коминтерновском районе на улице 60 Армии загорелось здание трансформаторной подстанции. Пламя уничтожило часть крыши.