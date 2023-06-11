В Воронеже оштрафовали хитрого водителя, проехавшего за скорой на красный свет по встречной полосе

Ехать за скорой, нарушая правила, было плохой идеей. Фото: из архива «КП»

Не осталось безнаказанным грубое нарушение правил водителем «Киа-Рио». 32-летний воронежец, проезжавший у дома № 4 по улице Лебедева 25 мая в 16.32, схитрил. Он пристроился за скорой и проехал на красный свет, при этом еще и оказался на встречной полосе.

О нарушении оперативно сообщили в ГИБДД Воронежа в чат-боте региональной госавтоинспекции. Водителя в итоге привлекли к административной ответственности за проезд на красный свет. За это нарушение он заплатит тысячу рублей.

Кроме того, водителю еще предстоит ответить за выезд на встречную полосу. Материал по этому нарушению правил отправили на рассмотрение в мировой суд Левобережного района.

Сотрудники ГИБДД напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил, можете сообщить об этом по телефону 112 или написать сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области, перейдя по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.