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НовостиПроисшествия11 июня 2023 8:58

В Воронежской области сгорел трактор

ЧП случилось в Петропавловском районе
Юрий КОЗЛОВ
Пожары сельскохозяйственной техники случаются не так часто.

Пожары сельскохозяйственной техники случаются не так часто.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 11 июня, около девяти утра в селе Пески Петропавловского районе на улице Березовой случился пожар. Загорелся трактор «ЛТЗ».

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 9.16. На место ЧП выезжала пожарная машина с четырьмя нашими специалистами. Огонь потушили в 9.29. К тому времени пламя повредило кабину трактора по всей площади, а также его заднее колесо. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, вечером 10 июня вспыхнуло здание на улице 60 Армии Коминтерновского района, где расположена трансформаторная подстанция. Сгорела часть крыши.