В Воронежской области сгорел трактор

Пожары сельскохозяйственной техники случаются не так часто. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 11 июня, около девяти утра в селе Пески Петропавловского районе на улице Березовой случился пожар. Загорелся трактор «ЛТЗ».

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 9.16. На место ЧП выезжала пожарная машина с четырьмя нашими специалистами. Огонь потушили в 9.29. К тому времени пламя повредило кабину трактора по всей площади, а также его заднее колесо. Пострадавших на пожаре не было, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Напомним, вечером 10 июня вспыхнуло здание на улице 60 Армии Коминтерновского района, где расположена трансформаторная подстанция. Сгорела часть крыши.