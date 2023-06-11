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НовостиПроисшествия11 июня 2023 8:48

В Воронеже сгорела крыша трансформаторной подстанции

ЧП случилось на улице 60 Армии
Юрий КОЗЛОВ
с места происшествия.

с места происшествия.

Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В субботу, 10 июня, около девяти часов вечера в Коминтерновском районе загорелась трансформаторная подстанция. ЧП случилось в доме № 4 на улице 60 Армии.

- Пожарных вызвали в 21.16. На месте ЧП работали четыре специалиста МЧС на одной спецмашине. Огонь потушили в 21.29. Последствия пожара были таковы: в трансформаторной подстанции 10х6м повреждена огнем крыша на площади два квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

По данным МЧС, пострадавших на этом пожаре не было.