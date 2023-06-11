В Воронеже следователи проводят проверку из-за падения ветки на 5-летнюю девочку

Упавшая ветка достаточно сильно травмировала пятилетнюю девочку. Фото: Сергей ГАПОН

С инцидентом, случившемся в Центральном парке 3 июня недалеко от «Зеленого театра», будут разбираться сотрудники Следственного комитета. Они организовали доследственную проверку по поводу падения тяжелой ветки на пятилетнюю девочку.

Там во время разгула стихии (был сильный ветер вместе с мощным дождем) тяжелая ветка рухнула с дерева прямо на проходившего внизу ребенка. Пятилетняя девочка получила вроде бы достаточно легкие травмы, но одна из них связана с глазом, и еще неизвестно как может аукнуться в будущем.

Мама девочки написала заявление в полицию. По ее мнению, к ЧП привела халатность работников, вовремя не спиливших ветку. В учреждении «ЭкоЦентр», следящим за состоянием деревьев, заявили, что к травме малышки привел сильный порыв ветра. Видимо, имели в виду, что он мог свалить и крепкую ветку.