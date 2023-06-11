В Воронежской области обнаружили энтеровирусную инфекцию

Резкое повышение температуры может быть признаком энтеровируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первые пять месяцев 2023 года в Воронежской области зарегистрировали один случай энтеровирусной инфекции. Ситуация по сравнению с тем же периодом 2022-го значительно улучшилось. Тогда с января по май зафиксировали пять случаев заражений этой инфекцией. Такие статистические данные привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Энтеровирус может вызвать как легкую лихорадку, так и тяжелые заболевания - менингоэнцефалиты, миокардиты. Зараза может содержаться и в водоемах, и на вещах, и в продуктах – в частности, в молоке, фруктах и овощах. Начинается заболевание сразу резко с температуры до 39-40 градусов, сильной головной боли, головокружения, рвоты. Могут появляться боли в животе и спине, судороги.

Инфекцией часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы вируса в организм с водой или с пищей.

Энтеровирус может содержаться в сырой воде и льду из нее, в плохо помытых или термически обработанных овощах, фруктах и зелени. Также инфекции способствуют грязные руки, игрушки и другие нечистые вещи.

Чтобы свести риск заражения до минимума, нужно:

1. для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

2. мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения уборной;

3. обеспечить индивидуальный набор посуды для каждого члена семьи, особенно для детей;

4. тщательно мыть фрукты и овощи, ополаскивать их кипятком;

5. не покупать продукты у частников в неустановленных для торговли местах;

6. избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний.

7. купаться только в официально разрешенных местах и при этом стараться не глотать воду.

В Воронеже нельзя купаться на пяти пляжах. Их список смотрите здесь.