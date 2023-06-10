Главный тренер «Енисея» о поражении от «Факела»: «С таким судейством в Воронеже не выиграла бы и «Барселона»

Алексей Ивахов считает, что в поражении его команды виноваты судьи. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главный тренер красноярского «Енисея» Алексей Ивахов после поражения от «Факела», поставившего крест на надеждах его команды попасть в Премьер-лигу, был очень эмоционален:

- Самое дорогое, что у нас есть – это болельщики. И когда из людей делают дураков, это не развивает футбол. При таком судействе здесь не выиграла бы даже «Барселона». Перечислю ключевые эпизоды: нам назначили пенальти, которого не было, в первом тайме должны были удалять Ираклия Квеквескири, во второй половине игры не дали 11-метровый на Окладникове. Добавили пять минут, хотя только линейного арбитра приводили в чувство, а потом меняли такой же промежуток времени. Не было ВАР. Сказали, что нет Wi-Fi, но мы видели, что на тренерской скамейке «Факела» смотрели трансляцию. Да и в первом матче, хотя мы не сыграли в свой футбол, перегорели психологически, гол воронежцы забили, когда было нарушение правил в отношении нашего вратаря. Выступлением команды в целом доволен, мы не победили, но можем честно смотреть друг другу в глаза. Занимался с Вадимом Евсеевым в одной тренерской группе, считаю, что это великий игрок и хороший тренер. Но «Факелу» такие победы, на мой взгляд, не нужны.

- Будете ли играть в следующем сезоне на открытом стадионе, а не в манеже?

- Да. Там постелют новый газон, и в следующем сезоне будем играть на нашем Центральном стадионе.