Вадим Евсеев после победы над «Енисеем»: «Я уже лет десять седой, вы хотите, чтобы я еще полысел?»

Вадим Евсеев: «Мы решили задачу, давайте этому радоваться». Фото: Юрий КОЗЛОВ

После победного матча с «Енисеем» главный тренер «Факела» Вадим Евсеев подвел короткие итоги игры и сезона в целом:

- Испытываю гордость за ребят, за болельщиков, за руководство. Задача на сезон выполнена. Путь был долгий трудный, но мы его прошли. В прошедшем матче любая ошибка играла большую роль. Было напряжение, но мы вытерпели, выдержали. В первом стыковом матче очень организованно сыграли, соперникам не дали ничего сделать у наших ворот. Во втором им терять было нечего, пытались что-то создавать. Но мы забили три гола за два матча и заслуженно победили.

- Сегодня была жесткая игра, после нее никто из футболистов не жаловался на травмы?

- Обе игры были, хотя и с большим числом единоборств, но не грубые. Другое дело, что это был последний матч сезона, у обеих команд много уже накопилось. Дай Бог, чтобы все были здоровы. Новый сезон уже совсем близко.

Вадим Евсеев призвал в конце пресс-конференции:

- Давайте радоваться – «Факел» остался в Премьер-лиге. На этом давайте закончим. Я уже столько стыков сыграл, десять лет уже седой, вы хотите, чтобы я полысел еще?