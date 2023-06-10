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НовостиОбщество10 июня 2023 16:11

Воронежский «Факел» забил второй мяч в матче с красноярским «Енисеем»

Его отправил в ворота соперников Роман Акбашев
Юрий КОЗЛОВ

Воронежский «Факел» забил второй мяч в матче с красноярским «Енисеем», передает корреспондент «Комсомольской правды» с Центрального стадиона профсоюзов 10 июня.

Игроки «Факела» воспользовались ошибкой обороны гостей. Точным пасом они вывели Акбашева один на один с вратарем «Енисея». А он уверено вкатил его в ворота соперников. Случилось это на 70-й минуте матча.

Теперь, чтобы спасти матч, «Енисею» нужно забить три гола за оставшиеся 20 минут игры. Можно сказать, что «Факел» одной ногой стал в «Премьер-лигу» на следующий год.