В Воронеже мужчина угнал у приятельницы автомобиль и попал в ДТП

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию об угоне автомобиля «Лада Гранта» сообщила 44-летняя жительница Воронежа. Машина была припаркована около ее дома по улице Меркулова. А утром она ее не нашла. Также исчезли и ключи из квартиры.

Как пояснили в ГУ МВД по региону 10 июня, полицейские установили, что в гостях у женщины был ее знакомый. Ночью, когда уснула, 37-летний мужчина решил поехать в Каширский район. Он взял ключи и отправился в путь.

Без приключений дорога не обошлась. В Каширском районе он не справился с управлением, машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Свидетели вызвали на место ДТП сотрудников ДПС. Они и выяснили, что «Лада» числится в угоне. Мужчина же был доставлен в отдел полиции и там сознался в содеянном.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.