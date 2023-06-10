Житель Воронежской области убил собутыльника ударом по голове

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Россоши осудят 42-летнего мужчину за убийство собутыльника, который плохо отзывался о своей бывшей девушке. Об этом 10 июня рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области.

Трагедия произошла 16 февраля. Обвиняемый пил в доме по улице Некрасова вместе со своим знакомым. Слово за слово 32-летний местный житель стал говорить о бывшей девушке, которая его бросила. Поведение разозлило россошанца. Завязалась драка. Тогда последний ударил собутыльника минимум один раз по голове. Через некоторое время тот скончался. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Россошанца обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело передали в суд.