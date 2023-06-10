249 аварийных бригад подготовили воронежские энергетики из-за непогоды

Сильные дожди с грозами и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются 11 июня в Воронежской области. Из-за этого в регионе могут наблюдаться обрывы проводов воздушных линий электропередачи. Энергетики регионального филиала ПАО «Россети Центр» готовы к работе в круглосуточном режиме в случае необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Оперативно подготовлены 249 бригад энергетиков: 1186 специалистов и 329 единиц спецтехники. Также в распоряжении филиала находятся 95 резервных источников электроснабжения мощностью более 4,3 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов, позвонив по номеру телефона: 8-800-220-0-220. Звонки принимаются круглосуточно.