В Воронеже активно ведут ремонт пострадавшего от БПЛА дома

Фото - мэрии Воронежа
Фото: Предоставлено "КП"
В доме №21 на улице Белинского в Воронеже, который пострадал от удара БПЛА, рабочие готовятся к частичной замене кирпичной кладки. Внутри квартир бригады с самого утра занимаются монтажом временной подпорной конструкции для замены части кирпичной кладки стены. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили городские власти.
Фото - мэрии Воронежа
Вчера эксперты оценили состояние объекта, работы идут в соответствии с их рекомендациями. В данный момент с внешней стороны дома демонтируют поврежденный утеплитель и некоторые элементы фасада.
Восстановить дом планируют в кратчайшие сроки. Ранее в районе объявили режим ЧС.
Напомним, БПЛА врезался в дом №21 на улице Белинского около 10:30 9 июня. Небольшие ранения получили три человека – их посекло осколками стекла. Квартира, куда попал БПЛА, была в этот момент пустая – там шел ремонт. СК возбудил дело о теракте.