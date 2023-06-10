В Воронеже активно ведут ремонт пострадавшего от БПЛА дома

Фото - мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В доме №21 на улице Белинского в Воронеже, который пострадал от удара БПЛА, рабочие готовятся к частичной замене кирпичной кладки. Внутри квартир бригады с самого утра занимаются монтажом временной подпорной конструкции для замены части кирпичной кладки стены. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили городские власти.

Фото - мэрии Воронежа

Вчера эксперты оценили состояние объекта, работы идут в соответствии с их рекомендациями. В данный момент с внешней стороны дома демонтируют поврежденный утеплитель и некоторые элементы фасада.

Восстановить дом планируют в кратчайшие сроки. Ранее в районе объявили режим ЧС.

Напомним, БПЛА врезался в дом №21 на улице Белинского около 10:30 9 июня. Небольшие ранения получили три человека – их посекло осколками стекла. Квартира, куда попал БПЛА, была в этот момент пустая – там шел ремонт. СК возбудил дело о теракте.