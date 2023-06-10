Воронежскому «Факелу» в матче с красноярским «Енисеем» нельзя повторить 2017 год

«Факелу» нужно сыграть по крайней мере не хуже, чем в Красноярске. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Перед решающей игрой сезона, домашним стыковым матчем с красноярским «Енисеем», «Факел» представляется фаворитом. Первая игра в сибирской духоте манежа закончилась уверенной, несмотря на счет, победой воронежского клуба – 1:0. Однако в истории противостояния «Факела» с «Енисеем» не все так однозначно. Даже в матчах в Воронеже.

Особенно черным для «Факела» получился 2017 год. Тогда он играл с «Енисеем» в Воронеже дважды. И оба раза терпел поражения – 29 апреля вообще был разгром 0:3, а 27 августа сценарий почти повторился, но «Факел» сумел забить гол престижа – 1:3. Легко посчитать, что повторение таких результатов 10 июня 2023 года отправит воронежский клуб в ФНЛ.

Гораздо лучше ориентироваться на уже далекий день 20 октября 1999 года. Тогда «Енисей» единственный раз был разгромлен в Воронеже – 4:1. Неплохо повторить и результат последней домашней игры в столице Черноземья. 15 сентября 2021 года противостояние «Факела» и «Енисея» закончилось 3:1 в пользу воронежской команды.

Общий баланс этого противостояния в Воронеже таков: «Факел» выиграл семь матчей, в четырех потерпел поражения и всего один завершился вничью. Одним словом, преимущество у нашего клуба есть, но не безоговорочное.

К чему приведены все эти расклады? К тому, что не надо побеждать «Енисей» в мыслях еще до игры, надо сделать это на поле. Тем более, что все для этого у «Факела» есть.