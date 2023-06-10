Штормовое предупреждение из-за ливней с грозами объявили в Воронежской области 11 июня

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В воскресенье, 11 июня, сильно ухудшится погода в регионе. В Воронеже и области объявлено штормовое предупреждение. Сильные дожди и грозы прогнозирует Воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает пресс-служба ГУ МЧС.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в период с 06:00 часов до 18:00 часов 11 июня местами по Воронежской области. Прогнозируют сильные дожди, грозы. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

- Просим принять во внимание данную информацию и учитывать возможные неблагоприятные погодные условия в своей деятельности!, - пояснили в МЧС.