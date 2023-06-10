Воронежец незаконно прописал у себя дома четырех иностранцев

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Полицейские в Воронеже выявили факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Ранее судимый 42-летний местный житель незаконно прописал у себя дома четырех человек из сопредельных государств. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 10 июня.

Было установлено, что мужчина проживает в частном доме по улице 50-летия Советской власти. Прописал он у себя четырех иностранцев в апреле. При этом жилое помещение для их проживания им не предоставлял. При досмотре их личные вещи также отсутствовали.

В отделе полиции воронежец во всем признался и пояснил, что вырученные от незаконной деятельности денежные средства тратил на личные цели. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ.