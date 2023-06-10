В Воронежской области произошла авария с тремя автомобилями

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Сразу три автомобиля столкнулись в Бобровском районе в пятницу, 9 июня. По счастью, серьезных травм никто не получил. Подробности сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 35-летний водитель на грузовике Scania не выдержал безопасную дистанцию, не справился с управлением и столкнулся с двумя легковушками - ZAZ Chance и Volkswagen Tiguan.

В итоге 58-летний водитель автомобиля ZAZ Chance с ушибами и ссадинами сам обратился к медикам. Ему оказали помощь и отпустили домой. Полиция проводит проверку.