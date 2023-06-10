Воронежские экологи обнаружили незаконный элитный коттедж на берегу Усманки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

На берегу реки Усманка на улице Островной обнаружили незаконно построенный коттедж. Ушлые владельцы возвели его на особо охраняемой природной территории. Об этом сообщили сотрудники департамента экологии и природной деятельности Воронежской области 9 июня в своем телеграм-канале.

Фото департамента экологии и природной деятельности Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Незаконное строение было выявлено в ходе проверки, которую провели сотрудники департамента, поскольку им неоднократно поступали обращения из управы Железнодорожного района по вопросу разрушения берега реки Усманка в районе жилого дома по улице Островная. Факт обрушения экологи подтвердили.

Проверка выявила и другие обстоятельства. В частности, согласно публичной кадастровой карты Росреестра территория пострадавшего домовладения выходит за границы участка, находящегося в собственности его владельца - физического лица. А забор особняка размещен до уреза воды, что является нарушением требований Водного кодекса РФ в части обеспечения свободного доступа к водному объекту. Кроме того, земельный участок, на котором построен коттедж, входит в границы особо охраняемой природной территории «Река Усмань в пределах Воронежской области».

Департамент с экспертами сейчас решает, как можно остановить обрушение берега Усманки. А по незаконному размещению коттеджа начали претензионную работу. Владельцу придется отвечать в суде.