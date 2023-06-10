В Воронеже изменится расписание туристического поезда «Бобренок» с 10 июня

Воронежцев предупредили: с сегодняшнего дня, 10 июня, изменится расписание туристического поезда №931/932 «Бобренок», который курсирует из столицы Черноземья в о. п. имени Пескова и до Хавы. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

Из Воронежа состав будет отправляться в 9:10 (+5 минут) и прибывать в заповедник в 10:33, затем он проследует на станцию Хава. Там остановится в 11:06 (-2 минуты). В обратном направлении поезд будет уходить в 14:12 (+7 минут), а в 14:47 (+2 минуты) – от о. п. имени Пескова. Прибытие на станцию Воронеж-1 – в 16:03 (-3 минуты).

Напоминаем, состав будет курсировать ежедневно до 30 июня, кроме понедельника. «Бобренок» за короткое время стал популярным туристическим маршрутом. Современный рельсовый автобус РА-2 с тремя вагонами возит туристов в природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова. Общая продолжительность поездки составляет 7 часов.